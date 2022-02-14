Причиною сварки стала опальна співачка Ані Лорак.

Російський артист Філіп Кіркоров і телеведуча Регіна Тодоренко є детективами шоу "Маска". Під час останнього випуску артисти посварилися через Ані Лорак.

Регіна припустила, що за маскою восьминога ховалася Лорак, оскільки дівчину видавали ноги. За словами ведучої, Ані часто тримає ноги іксом, і ця її відмінна риса їй добре запам'яталася.

На це відреагував Кіркоров, заявивши, що у співачки ідеальні ноги. Також він накинувся на Регіну з погрозами: "Я тобі зараз по голові дам".

Варто відзначити, що Філіп Кіркоров і Ані Лорак вже багато років дружать. Вони часто разом з'являються на світських заходах і ходять один до одного в гості.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розчулила історією кохання дідуся і онкохворої бабусі.

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