СБУ не заборонила: російський репер, який виступав в окупованому Криму, їде з концертом до Києва (документ)

Відомий російський реп-виконавець "Баста" (Михайло Вакуленко), який у 2015 році виступав в анексованому Росією Криму, 17 червня проведе концерт у Києві.

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Журналісти звернулися в Службу безпеки України з питанням про те, чи приймалося рішення про заборону для цього артиста в'їжджати в Україну у зв'язку з порушенням українського законодавства, передає Апостроф.

"Станом на 20 квітня 2017 року рішення про заборону на в'їзд в Україну вказаної вами персони Службою безпеки України не приймалося", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначимо, що дані про концерт "Басти" у Криму є у відкритому доступі в соціальних мережах.