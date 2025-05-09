'Тригерить, коли показують, що без руки чи ноги - нормально': телезірка оскандалилася заявою про протези (відео)

Вона запевняє, що її неправильно зрозуміли.

Українська лайфстайл-блогерка Яна Осипова, яка здобула популярність завдяки участі в телешоу "Супержінка" та "Звана вечеря", опинилася в центрі скандалу через свої висловлювання щодо людей з інвалідністю.

Жінка опублікувала в Instagram відео, в якому засудила "пропаганду" використання протезів. Вона згадала про фотосесію для глянцю Playboy, в якій взяли участь жінки, які отримали на війні ампутації, а також телешоу "Холостяк-13", головним героєм якого став ветеран Олександр "Терен":

"Мене дуже сильно тригерить, коли пропагують протези і показують, що нормально бути без ноги чи руки. Ці Playboy, які публікують українських дівчат без ніг, типу це круто і сексуально. Цей "Холостяк", який прийшов і за нього борються жінки, а він без ніг. Ви вважаєте це нормальним?".

Осипова назвала це повною нісенітницею, яку нібито "прищеплюють" дітям, і задалася питанням, що ж далі буде з українським суспільством. Коментарі блогерки викликали хвилю критики в соціальних мережах, оскільки громадськість сприйняла їх як дискримінаційні та образливі.

Ветеран "Терен" зробив репост цієї заяви, зазначивши, що у нього не залишилося сил на боротьбу з блогерами, які несуть у суспільство подібні "цінності".

Згодом Осипова вирішила пояснити свої слова про використання протезів і опублікувала нову stories. За словами блогерки, її тригерять не військові і люди з протезами, а те, як медіа "використовують це заради рейтингів":

"І я вважаю, що це ставлення не є нормальним, бо ці люди заслуговують на дещо інше, ніж розважальний контент. І до них потрібно ставитися серйозно. А ви тут роздули, що я розказую, що це не нормально мати протези.

Люди з інвалідністю Україні

Як відомо, повномасштабний напад Російської Федерації спричинив сплеск травм, що призводять до ампутацій, зокрема серед військовослужбовців та цивільних у прифронтових зонах.

Це одна з найболючіших і найтрагічніших сторін повномасштабного вторгнення Росії, тому обговорення цієї теми має бути направлене на підтримку ветеранів та цивільних.

Олександр "Терен" розповідав, що взяв участь в проєкті "Холостяк" для того, щоб зміцнити віру в себе у людей з інвалідністю та показати, що ветерани не обмежені у своїх можливостях.

Нагадаємо, минулого серпня боєць Нацгвардії Михайло Бурдаков, який після втрати ноги продовжив службу у війську, піднявся на Говерлу на протезі.

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