Протезування в Україні для військових та цивільних здійснюється безкоштовно.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, яким є алгоритм дій для військовослужбовців, які втратили кінцівку, щоб отримати протез.

У коментарі УНІАН вона зазначила, що якщо військовий, який втратив кінцівку, наразі перебуває у лікарняному закладі, то він повинен дізнатися, чи є там соціальний працівник або чи укладено у цьому медзакладі меморандум з протезистами-ортезистами.

"Тоді ці фахівці допоможуть йому пройти і оформити відповідний перелік документів, які потрібні для протезування", - сказала Жолнович.

У випадку, якщо таких фахівців немає у конкретному лікарняному закладі, то тоді особа сама може зареєструватися в Особистому кабінеті особи з інвалідністю на сайті міністерства.

"Або просто в пошуку вбити "Особистий кабінет особи з інвалідністю" і він видасться. Там потрібно завантажити паспорт, ідентифікаційний код і висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує протезування, а також копію довідки про те, що людина безпосередньо брала участь в бойових діях, для того, щоб вартість протезу становила трикратний розмір", - розповіла урядовець.

Опісля в цей особистий кабінет людині прийде направлення на протезування і вона зможе обрати будь-яку компанію з переліку, в якій хоче протезуватися, зв’язатися з цією компанією та розпочати процес протезування.

На запитання, скільки це коштуватиме, і на який протез військовий може розраховувати, Жолнович зауважила: "Людина може розраховувати на найкращий сьогодні протез, який в принципі в світі виготовляється. Тому що ми покриваємо досить високу вартість протезів для наших учасників бойових дій і ветеранів, і військовослужбовців".

Так, за словами міністра, сума покриття може становити до 2 млн грн. Вартість кожного протезу визначається індивідуально протезистом, залежно від потреби кожної конкретної людини.

"Але все протезування в Україні для військових і для цивільних здійснюється безкоштовно", - наголосила Жолнович.

Згідно з довідкою міністерства, право на безоплатний протез мають право усі українці, не лише військові. Йдеться про військовослужбовців та службовців правоохоронних органів, ветеранів; постраждалих від війни цивільних громадян; людей з інвалідністю, як отримали інвалідність не через бойові дії; дітей з інвалідністю та дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Військові забезпечуються двома видами протезів: механічним та електричним.

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна не лише через звернення до соцпрацівника у медзакладі чи подачу документів онлайн через електронний кабінет, але й звернувшись до найближчого ЦНАПу чи до місцевого органу соціального захисту населення.

Водночас направлення на забезпечення протезом прийде в електронний кабінет особи з інвалідністю, навіть якщо документи подавалися не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство із 40-ка, представлених на ринку.

Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення.

Передбачається, що впродовж 45 робочих днів можна буде безоплатно отримати готовий протез. У простих випадках на виготовлення протезу достатньо три тижні. А максимальний термін очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом - три місяці, зазначають у міністерстві.

Також зауважується, що якщо людина постраждала внаслідок війни, то для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання протезу встановлення інвалідності потрібне.

Перелік документів, який потрібен для безоплатного протезування: паспорт громадянина України (або посвідка на постійне/тимчасове проживання; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; тимчасове посвідчення громадянина України) та ідентифікаційний код; довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових); висновок ВЛК (для військових) чи ЛКК (для цивільних), а також посвідчення УБД (для військових).

Українській військові з протезами

Захисник України Олександр Будько з позивним "Терен" виступив у театрі в Каліфорнії. Він з'явився на сцені наприкінці вистави "Жизель" і виступив разом з артистами балету.

Наприкінці постановки вони всі разом заспівали гімн України та закликали зупинити війну в нашій країні. В цей момент глядачі встали, а пізніше почали голосно аплодувати.