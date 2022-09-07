За словами Ярмака, він був готовий йти воювати за Україну.

Український артист Ярмак, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ, розповів, як ухвалив таке рішення та чи намагалася його відговорити дружина.

"Я за останні вісім років зформував себе до такого внутрішнього стану, що був психологічно готовий стати на захист Батьківщини в разі повномасштабного вторгнення. З дружиною теж була розмова раніше, що на випадок великої війни я вдома сидіти не зможу. Але одна справа готуватись, а інша справа відчути. Ми живемо поблизу житомирської траси і коли в перший день вторгнення над нами почало все літати, я зібрався у військомат. Ця сцена виглядала як у дуже драматичному фільмі", - сказав музикант в інтерв'ю УНІАН.

Також він відповів, що дня нього було найскладнішим за час війни в Україні.

Відео дня

"Бажати хлопцю без ніг здоров'я і сил", - сказав Ярмак.

Нагадаємо, раніше Ярмак розповів про своє ставлення до зірок, які втекли за кордон під час повномасштабного вторгнення.

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