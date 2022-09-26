Музикант побував на звільнених територіях Харківської області.

Репер Yarmak, який вступив до лав ЗСУ відразу після повномасштабного вторгнення РФ, побував на звільнених територіях Харківської області. Так, Олександр Ярмак (справжнє ім'я артиста, - ред) побував у зруйнованому місті Ізюм.

У своєму Instagram-блозі він показав занедбані автомобілі і житлові будівлі, знищені російськими катерами.

Видно, що практично весь житловий фонд постраждав від обстрілів, пожеж або осколків снарядів.

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"В Ізюмі постраждала майже кожна будівля! Навіть якщо будинок вцілів, все посічено осколками", - поділився музикант.

Також він зворушив публіку фотографією собаки, яка сидить на тлі руїн.

"А це сумний пес біля свого будинку, якого, швидше за все, кинули господарі", - написав Yarmak.

Чим Yarmak займається на фронті

Як розповідав сам виконавець, бажання служити було його особистим. Він відправився до військкомату відразу ж в день повномасштабного вторгнення, але виникли якісь проблеми.

"Я 24 лютого поїхав у військкомат, але відразу мене не прийняли, тому що не було зброї, і, в першу чергу, брали тих, хто мав бойовий досвід. І вже 25 лютого я знайшов можливість потрапити в ЗСУ через знайомство", - розповідав в одному зі своїх інтерв'ю музикант.

Потім Yarmak військові навчання, і зараз займається аеророзвідкою.

Нагадаємо, раніше Yarmak висловився про зіркових чоловіків, які втекли з України

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