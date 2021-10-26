Гуморист та його дружина доклали усіх зусиль аби "відвадити" Варвару від друзів, які подавали поганий приклад.

Гуморист Євген Кошовий розповів, як він та його дружина рятували їхню старшу доньку від поганої компанії. Виявилося, 13-річна Варвара дружила з підлітками, які могли показати їй поганий приклад.

Батьківськими секретами, які допомогли "відвадити" дитину від поганої компанії, Кошовий поділився в інтерв'ю на програмі "Зірковий шлях".

За словами гумориста, останні декілька років між ним, його жінкою та донькою не завжди гарні відносини. Річ у тому, що у Варвари настав перехідний вік, а тому в родині іноді виникають скандали.

Кошовий розповів, що його старша донька почала дружити з поганою компанією. Проте він та його дружина вирішили не вдаватися до імпульсивних вчинків. Вони рятували дівчинку від поганого оточення дуже мудро та трохи хитро.

Кошовий відправляв дитину у табори. Дівчинка їздила в Іспанію та Болгарію, а разом з батьками вона відпочивала у Греції. Гуморист та його дружина відвернули увагу доньки від друзів, які могли їй нашкодити.

Читайте також"Не дуже приємне дійство": Кошовий у подробицях розповів про складні пологи своєї дружиниКомпанія Варвари дуже не подобалася Кошовому. Він каже, що у ній підлітки мали погані звички, тому гуморист був проти таких друзів для доньки. Зараз дівчинка вже забула про минулі проблеми, проте з'явилися нові - підлітковий максималізм іноді стає причиною сварок дитини з батьками.

Кошовий наголошує, що навіть у складних ситуаціях бити дітей не можна. За словами гумориста, він міг жорстко розмовляти з донькою, проте ніколи не підіймав на неї руку. Шоумен зазначив, бити дітей можуть тільки "тварини".

Хто такий Євген Кошовий

Євген Кошовий - український актор кіно і телебачення, шоумен, телеведучий. Один з акторів студії Квартал-95. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка".

У 2007 році Євген одружився з танцівницею Ксенією, з якою виховує двох дочок - Варвару і Серафиму.

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Автор: Поліна Кузенко