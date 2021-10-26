Гуморист Євген Кошовий розповів, як він та його дружина рятували їхню старшу доньку від поганої компанії. Виявилося, 13-річна Варвара дружила з підлітками, які могли показати їй поганий приклад.
Батьківськими секретами, які допомогли "відвадити" дитину від поганої компанії, Кошовий поділився в інтерв'ю на програмі "Зірковий шлях".
За словами гумориста, останні декілька років між ним, його жінкою та донькою не завжди гарні відносини. Річ у тому, що у Варвари настав перехідний вік, а тому в родині іноді виникають скандали.
Кошовий розповів, що його старша донька почала дружити з поганою компанією. Проте він та його дружина вирішили не вдаватися до імпульсивних вчинків. Вони рятували дівчинку від поганого оточення дуже мудро та трохи хитро.
Кошовий відправляв дитину у табори. Дівчинка їздила в Іспанію та Болгарію, а разом з батьками вона відпочивала у Греції. Гуморист та його дружина відвернули увагу доньки від друзів, які могли їй нашкодити.
Читайте також"Не дуже приємне дійство": Кошовий у подробицях розповів про складні пологи своєї дружиниКомпанія Варвари дуже не подобалася Кошовому. Він каже, що у ній підлітки мали погані звички, тому гуморист був проти таких друзів для доньки. Зараз дівчинка вже забула про минулі проблеми, проте з'явилися нові - підлітковий максималізм іноді стає причиною сварок дитини з батьками.
Кошовий наголошує, що навіть у складних ситуаціях бити дітей не можна. За словами гумориста, він міг жорстко розмовляти з донькою, проте ніколи не підіймав на неї руку. Шоумен зазначив, бити дітей можуть тільки "тварини".
Хто такий Євген Кошовий
Євген Кошовий - український актор кіно і телебачення, шоумен, телеведучий. Один з акторів студії Квартал-95. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка".
У 2007 році Євген одружився з танцівницею Ксенією, з якою виховує двох дочок - Варвару і Серафиму.