Українська співачка Євгенія Власова уперше після реанімації з'явилася на публіці (фото)

14:09, 02 лютого 2018
Суспільство
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Українська співачка Євгенія Власова уперше після низки операцій з'явилася на публіці. Вона дала інтерв'ю ведучій Катерині Осадчій.

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"Реанімація, операції, боязнь рецидиву. Ми, як і вся країна, переживали за артистку. Але найгірше позаду, Євгенія вже вдома, на реабілітації", - йдеться у повідомленні в Instagram "Світського життя".

Зазначається, що Власова погодилась завітати до студії програми і дати ексклюзивне інтерв’ю Каті Осадчій.

Українська співачка у ньому розповіла про те, як здолати усі виклики долі та при цьому мати неймовірний вигляд.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Євгенія Власова, яка в кінці листопада потрапила в реанімацію, вперше після операції прокоментувала цю подію.

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