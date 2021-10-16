Учасник шоу нещодавно потрапив в аварію.

Учасник шоу "Танці з зірками" Макс Леонов потрапив в аварію. Тепер йому потрібен час, щоб відновитися, тому на паркет найближчими днями він не вийде.

Про це розповіла співачка Євгенія Власова у своєму Instagram.

За словами співачки, її партнер отримав черепно-мозкову травму, тому на паркет в неділю не вийде.

"Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все в порядку насправді. Те, як він врізався все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-хранитель. З ним все в порядку, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може", - розповіла артистка.

Читайте такожЄвгенія Власова зі сльозами на очах розповіла, навіщо прийшла на "Танці з зірками" (відео)При цьому вона зазначила, що Леонов хоч погано себе почуває, але головне, що він живий.

"Я не знаю, чим все це завершиться в прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий й не сталося нічого такого, що могло бути незворотним. Я радію тому, що я можу вранці йому написати та запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано себе почуває й це зрозуміло", - поділилася Власова.

Також вона запевнила, що вийде на паркет, попри тимчасову втрату партнера.

Євгенія Власова: що відомо про співачку

Євгенія Власова народилася 8 квітня в 1978 році, в Києві. Українська співачка була учасницею музично-розважального шоу"Народна зірка". З 2008 по 2010 роки артистка була обличчям будинку моди Юлії Айсіної.

ЗМІ повідомляли, що Власова перемогла рак. У вересні 2019 року співачка звинуватила журналістів у спотворенні інформації. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зізнання про те, що онкологію у неї не знаходили.

Автор: Анастасія Горбачова