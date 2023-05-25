Дівчинка живе в Лондоні. Там вона навчається в музичному коледжі.

Юна дочка Олі Полякової зробила своє перше татуювання. У Instagram вона поділилася кадрами, зробленими в тату-салоні, а також показала результат роботи майстра.

Перше татуювання починаюча співачка зробила на зап'ясті. Маша зізналася, що процес був досить болючим, проте її підтримував її бойфренд на ім'я Артур. Так, він відволікав Машу і разом з нею співав "Червону руту".

Де зараз Маша Полякова

Коли почалася повномасштабна війна, співачка Оля Полякова вивезла своїх неповнолітніх дочок за кордон. Коли в Києві ситуація стабілізувалася, співачка приїхала на батьківщину, але вирішила, що і Маша, і Аліса повинні залишатися за кордоном.

Відео дня

Тому молодша дочка Аліса пішла в школу-інтернат в Лондоні, а старша Маша поступила в престижний музичний коледж.

Відомо, що в Лондоні у Маші Полякової вже налагоджується особисте життя. Бойфренда дівчини звуть Артур. Вона вже познайомилася з його батьками, а він познайомився з мамою Маші.

Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, що війна зіпсувала її стосунки з чоловіком.

Вас також можуть зацікавити новини: