Виявилося, примадонна отримує зовсім не "жебрацьку" допомогу від російської держави.

Скандальний російський критик Сергій Сосєдов спростував слова Лоліти про "жебрацьку" пенсію Алли Пугачової. Виявилося, примадонна отримує не так вже й мало. Це сильно обурює критика, адже пенсія артистів не повинна бути більше виплат для звичайних роботяг.

Справжній розмір пенсії Пугачової Сосєдов розкрив російському виданню Teleprogramma.

За словами критика, артисти і так мають солідний дохід від гастролей і виступів на корпоративах. Багато співаків і співачок не платять податки з усіх своїх гонорарів, тому навряд чи вони гідні великої пенсії. Сосєдов вважає, що і Пугачова отримує від РФ занадто багато.

Скандальний крик підрахував пенсію Примадонни і стверджує, що вона отримує приблизно 20 тисяч гривень (близько 53 тисяч рублів). Частину грошей їй нараховують за звання Народної артистки, ще частину пенсії становить нагорода за інші заслуги. Тому, заявив Сосєдов, Пугачовій гріх скаржитися на "жебрацькі" виплати.

"Я не вважаю, що артисти повинні отримувати таку велику пенсію. Вони можуть, звичайно, мати іншу, не як у простих людей, зарплату за свою роботу. У артистів, як відомо, дуже хороші гонорари. Вони можуть збирати гроші. А пенсія - це інше. Пенсія не повинна розраховуватися з гонорарів", - гнівно заявив критик.

Сосєдова обурює, що влада РФ трепетно ставиться до зірок і дає їм великі пенсії, хоча вони і так збагатилися за рахунок концертів і нечуваних гонорарів. Критик навів у приклад пенсію своєї мами, яка працювала у дві зміни та отримує в половину менше, ніж Пугачова.

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Автор: Поліна Кузенко