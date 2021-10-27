Актрису ховали до виходу програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим.

Нещодавно стало відомо, що російська актриса Світлана Світлична пропала безвісти в Москві. Родичі зірки "Діамантової руки" написали заяву в поліцію про її зникнення, оскільки з 21 жовтня вона не виходила на зв'язок.

Вчора, 26 жовтня, Світлична несподівано з'явилася. Виявляється, її запросили для участі в шоу "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим. Керівництво телеканалу, на якому виходить програма, вирішило заховати актрису через війну з конкурентами.

За даними kp.ru, актриса кілька днів перебувала в готельному номері. З нею все було добре, вона відпочивала, дивилася телевізор і насолоджувалася життям.

Читайте такожЛорак у сексуальній білизні похизувалася стрункою талією (фото)Джерело видання також розповіло, що син Світличної подав заяву в поліцію не за власним бажанням, а на прохання конкурентів телеканалу "Росія 1". Ймовірно, вони хотіли перехопити актрису до виходу шоу "Прямий ефір", в якому обговорювалося питання взаємин Світличної з її сім'єю.

Відзначимо, син актриси був розлютований, коли дізнався, що його мати знайшлася. За словами Андрія Івашова, напередодні у нього був день народження. Але його мама прийшла не до нього, а на шоу. При цьому сама Світлана на шоу розповіла, що напередодні її "зникнення" вона посварилася з невісткою.

"Мене розмазали. Я не хочу з невісткою зустрічатися і не хочу з нею спілкуватися. Я продала стару квартиру в Ясеневі. І переїхала в новий будинок. Але це не мій будинок. Я погано там сплю. Відчуваю себе самотньо", - сказала Світлична в програмі "Прямий ефір".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич