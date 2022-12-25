Раніше ця машина належала Андрію Данилку.

Перша леді України розповіла, що артист Андрій Данилко гроші від продажу легендарної машини Фредді Мерк'юрі перерахував на проект Superhumans.

"Як член правління я вже розповідала про цю унікальну ініціативу: у Львові створюється клініка, розпочата бізнесменом Андрієм Ставніцером, для протезування дорослих і дітей, здійснення операцій з реконструкції понівечених частин тіла, а також лікування посттравматичного стресового розладу", - написала Зеленська на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, ця клініка буде повністю відновлювати українців після пережитого на війні і повертати те, що намагався відібрати агресор: здоров'я, спроможність, можливості.

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Вона зазначила, що зараз для цього травмовані українці їдуть за кордон. Але незабаром всі найкращі світові практики будуть доступні в Україні.

Що відомо про авто Данилка, яке належало Фредді Мерк'юрі

Український артист Андрій Данилко більше 10 років тому на аукціоні Coys of Kensington купив автомобіль Фредді Мерк'юрі. Тоді він коштував близько 120 тисяч доларів.

Відомо, що Rolls-Royce Silver Shadow, що належав Мерк'юрі, спочатку придбала компанія Goose Productions Ltd, а потім його перекупив Данилко.

Виконавець розповідав, що в бардачку авто лежать серветки і духи Фредді, які він хоче забрати собі. Авто перебувало на стоянці в Лондоні весь цей час.

Нещодавно на аукціоні "Сотбіс" Данилко продав це авто за 11 мільйонів гривень.

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