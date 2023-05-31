Американський актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив до України.

У Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з актором Мішею Коллінзом. Зірка серіалу "Надприродне" став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямку "Гуманітарне розмінування".

На сайті глави держави вже повідомили про їхню зустріч. Зеленський подякував актору за приєднання до команди амбасадорів. Він наголосив, що допомагати Україні з придбанням машин для розмінування – це велике й складне завдання, адже ця техніка дефіцитна у світі, а цикл її виробництва – довготривалий.

"Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією", – зауважив президент.

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Зі свого боку Коллінз розповів, що його товариш – британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі – свого часу наступив на вибуховий пристрій в Афганістані і втратив обидві ноги та руку. Тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні – це особисте питання.

Сам Дьюлі, який також був присутній на зустрічі, додав, що його фонд "Спадок війни" (Legacy of War Foundation) також збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером платформи United24 у Великій Британії.

Коллінз також зазначив, що розмінування територій, на яких відбувалися бойові дії, потребує багато часу. Інколи це може тривати десятиліттями.

"Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься, допоки вся земля не буде очищена від мін. Розмінування надзвичайно важливе. Тому що від вибухових пристроїв часто страждають діти та сім’ї, які йдуть у ліс та збирають гриби", – сказав він.

Актор також наголосив, що участь у цьому проекті United24 дає йому багато натхнення. Він хоче й надалі допомагати Україні.

"Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", – наголосив Коллінз.

Повідомляється, що окрім зустрічі із Зеленським, у межах свого візиту актор також відвідає Чернігівську область. Там він ознайомиться з роботою українських саперів.

Як Міша Коллінз підтримує Україну

Відомо, що актор походить із сім'ї, яка родом із Київської області. Коллінз вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив до України. Він активно підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення Росії. На річницю війни він записав відеозвернення для United24 українською мовою.

Окрім цього, нещодавно Коллінз та інші зірки "Надприродного" підтримали Україну в Instagram. Актори сфотографувалися з прапором нашої країни.

Платформа United24 - що це таке

5 травня 2022 року Зеленський започаткував проект United24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.

Амбасадорами проекту вже стали безліч відомих людей, серед яких, зокрема футболіст і тренер Андрій Шевченко, американський гурт Imagine Dragons, креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія та американський актор Марк Гемілл.

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