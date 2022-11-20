Радник Офісу президента та головний "антистрес" українців виховує трьох дітей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович виховує трьох дітей. Від першого шлюбу він має 18-річну доньку Аеліта. В інтерв'ю програмі "У ліжку" у політика запитали, чи хоче він ще дітей. Арестович зізнався, що трохи втомився, тож зараз мріє про онуків.

"Ні, тепер тільки онуки. Я до війни, пам'ятаю, ліз у якомусь черговому дитячому лабіринті, з'їжджав із гірки, падав у ці кульки і тут раптом упіймав себе на думці, що роблю це 18 років поспіль. Старшій дочці 18 років. Я трохи втомився. Зачекаю на онуків", - сказав Олексій.

Зазначимо, Олексій Арестович двічі одружений. Його перша дружина - людина непублічна, інформації в мережі про неї практично немає. Другу дружину звуть Анастасія. Вона – директор з розвитку в одному з видавництв. Подружжя виховує двох дітей.

Відео дня

До речі, після 24 лютого, коли Арестович почав часто записувати звернення та з'являтися на екранах, у нього з'явилося чимало шанувальниць. Дружина політика зізналася, що велика кількість фанаток її лише тішить.

"У нашому особистому житті мають значення певні ритуали. Попри війну, ми намагаємося знайти час один для одного. Ми можемо зустрітися в хорошому місці і разом пообідати. Романтика є у всьому - від обіймів до щирих розмов", - говорила Анастасія Арестович в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, дружина Арестовича розповіла, як він займався екзорцизмом.

Вас також можуть зацікавити новини: