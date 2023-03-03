Вона натякнула, що артист забрехався.

Українська журналістка Емма Антонюк відповіла на звинувачення співака Іво Бобула, що він не давав дозволу на публікацію скандального інтерв'ю, в якому обізвав жінок меркантильними.

У коментарі "Детектор медіа" вона сказала, що багато років працює на телебаченні і дуже чутлива до таких питань. І якби Бобул дійсно заборонив публікувати інтерв'ю на Youtube-каналі, вона б в першу чергу проконсультувалася з юристами.

"Якби Іво Бобул озвучив мені заборону на публікацію цього інтерв'ю, я б запам'ятала. І консультувалася б з медіа-юристами. Я з упевненістю можу хіба повторити: Іво Бобул в розмові зі мною не сказав ні слова про заборону публікації матеріалу", - сказала Антонюк.

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Скандал з Іво Бобулом: подробиці

В інтерв'ю Антонюк він назвав жінок меркантильними і зазначив, що вони думають тільки про красиве життя. Емма не погодилася з ним, на що співак вказав на її вік і на те, що вона досі самотня і не має дітей. Він порадив подумати про те, чому жінки залишаються одні.

Після цього він встав і пішов. Після виходу інтерв'ю він заявив, що не давав дозволу на його публікацію, однак Антонюк зробила по-своєму.

Пізніше в Інстаграм з'явився пост нібито від імені Іво Бобула з вибаченнями перед жінками. Але незабаром директор артиста заявила, що його "зламали".

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