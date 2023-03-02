Концертний директор співака зазначила, що Бобул точно не став би вибачатися, тому що провини в своїх словах не бачить.

Скандал навколо Іво Бобула набирати оберти. Виявилося, допис співака, в якому він вибачався перед жінками після своїх слів в інтерв'ю Еммі Антонюк, писав нібито не він.

Так, Бобула нібито "зламали" в Instagram. Цю інформацію в коментарі ТСН підтвердила його концертний директор Ірина. Вона зазначила, що пост писав точно не співак, адже його сторінка зламана. Команда Бобула планує дізнатися, хто стоїть за вибаченнями від імені артиста.

"Звернемося до людини, яка розбирається в цій справі, щоб знайти людей, у яких був доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але 100% - цього не робили ні я, ні Іво Васильович", - заявила директор артиста.

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Також вона сказала, що Бобул у жодному разі не вибачався б публічно за свої слова. Артист не бачить у своїх заявах ніякої провини. Директор зазначила, що співак ділився в інтерв'ю своїми думками і тим, що вважає за потрібне.

"Цієї інформації бути не могло, тому що ніякої провини його немає. Він просто висловив свою думку і все. Іво Васильович говорить те, що він вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам", - резюмувала Ірина.

Скандал через слова Іво Бобула

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Іво Бобул посварився з журналісткою Еммою Антонюк. Вони сперечалися через те, що співак поділився своєю думкою про сучасних жінок, а ведуча його слова не підтримала.

Так, Бобул вважає, що жінки помінялися і стали меркантильними. Коли Антонюк спробувала його переконати, він перейшов на особистості. Артист вказав журналістці на її вік і сказав, що їй час бути матір'ю. Згодом він встав і пішов, перервавши інтерв'ю.

Після скандального інтерв'ю Бобул визвірився на журналістку. Він заявив, що не давав права Антонюк публікувати це інтерв'ю, проте вона зробила по-своєму. Однак незабаром в Instagram артиста з'явилася Stories, в ній говорилося про те, що співак хоче вибачитися перед жінками, яких він назвав меркантильними.

"Шановні пані, я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані і образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю", - було написано в Stories.

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