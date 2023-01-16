Артист намагається не упускати можливості підтримати тих, хто захищає свою країну, ризикуючи життям.

Відомий український артист Павло Зібров відправився в госпіталь до поранених українських військових, щоб підтримати їх. Там він дав імпровізований концерт під гітару. Зворушливим відео знаменитість поділився у своєму блозі.

Ось як свій візит прокоментував сам Зібров:

"Музично-психологічна підтримка для наших героїв. На жаль, рідко викладаю подібні відео, але на цей раз вирішив ділитися. Це дійсно важливо! Спасибі кожному захиснику і захисниці за наш спокій! Спасибі медикам, які під вибухами і обстрілами надають допомогу тим, хто її потребує! Нехай Господь Бог оберігає вас".

Військовослужбовці подякували Зіброву за виступ, а також сфотографувалися з ним.

Реакція соцмереж

"Браво! Ви неймовірний!"

"Який ви молодець"

"Справжній артист! Справжній патріот!"

"Підтримка дуже важлива! Спасибі вам величезне!"

"Павле Миколайовичу, добру справу робите!"

Що Зібров говорить про війну в Україні

З перших днів після початку повномасштабного вторгнення він намагається всіма можливими методами допомагати співгромадянам. Павло Зібров крім благодійних концертів також несе важливу інформаційну місію - розповідає світовій публіці правду про війну.

В одному зі своїх інтерв'ю він зізнався, що перестав спілкуватися зі своїми родичами з Криму.

"У мене були родичі в Севастополі – більше їх немає. Ми всі Зіброви: Воронезька, Курська області. У мене немає родичів тепер, все. З ними важко розмовляти, марно. Нічим не здивуєш їх", - поділився наболілим українець.

Вас також можуть зацікавити новини: