Народний артист України поділився спогадами про портове місто, яке зараз перебуває в окупації.

Відомий український актор, який зіграв головні ролі в серіалах "Слуга народу" і "Папік", розповів, що окупанти знищили квартиру, в якій він колись жив у Маріуполі. Стас Боклан згадав, що саме в Драмтеатрі, який по-звірячому зруйнували загарбники, він свого часу починав кар'єру актора.

Подробицями чоловік поділився в інтерв'ю YouTube-проекту "ЗооПатруль".

"Немає мого першого театру, де я працював. Немає квартири, де я жив там. І немає багатьох людей, з якими я працював. Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті, тому що це страшно уявити", - сказав Боклан.

Він також згадав, що 23 лютого цього року вони з дружиною повернулися додому після зйомок нової "Ліги сміху". Планувалося, що на наступний день вони поїдуть в гості до мами, щоб їй допомогти.

Нагадаємо, Боклан розповів байку про походження російського солдата. Актор прочитав байку про свиню і собаку, яка зірвалася з ланцюга.

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