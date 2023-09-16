Актриса поспілкувалася з дітьми, які втратили житло через війну.

Зірка серіалу "Секс і місто", а також його продовження "І просто так" Крістін Девіс зустрілася з українцями. Вона відвідала Кишинів, де поспілкувалася з громадянами нашої країни, яким довелося тікати від повномасштабної війну.

Відомо, ще Девіс - посол доброї волі ООН у справах біженців. Світлина з актрисою та біженцями з'явилася в Instagram-акаунті УВКБ ООН.

"Ніхто не планує ставати біженцем, і, попри сумний досвід необхідності покинути свої домівки та близьких, багато хто повертається до життя в Молдові", - сказала Девіс.

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Окрім цього, актриса прокоментувала свій візит до українців виданню DailyMail. Вона розповіла, що дізналася про проблеми біженців. За словами Девіс, її вразила стійкість українців.

"Проблеми, з якими довелося зіткнутися біженцям через те, що вони були змушені покинути свої домівки, неймовірні... На тлі невизначеності їхньої ситуації українські біженці стали прикладом стійкості, що надихає", - сказала актриса.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще один актор, який підтримує Україну, вигадав хитрий спосіб для допомоги. Шон Пенн хотів переплавити свій "Оскар", аби з нього зробили кулі для окупантів.

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