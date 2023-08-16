Актриса вже показала фото обручки, яку вона отримала від нареченого.

23-річна актриса Інна Кудашова, яка прославилася завдяки ролі у серіалі "Школа", приголомшила своїх фанів. Дівчина не розповіла про своє особисте життя, а сьогодні раптово оголосила про те, що виходить заміж.

Так, Кудашова показала в Instagram декілька нових фото. На них вона стоїть поруч з хлопцем, який тримає повітряну кульку з написом "Вона сказала так". Сама зірка "Школи" демонструє обручку на руці та посміхається.

"Ну що ж , приймаю вітання. Нарешті. 16.08.2023", - написала Кудашова під новими фото.

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Окрім цього, актриса сфотографувала обручку крупним планом. Дівчина похизувалася каблучкою з великим каменем, ймовірно, діамантом.

Втім, Кудашова не стала пояснювати, що за хлопець стоїть на фото поруч із нею. На тлі того, що вона заявила про одруження на знімальному майданчику, коментатори почали думати, що усе це лише пранк. Тому користувачі не тільки вітають актрису з ймовірним одруження, а ще й жартують. Вони пишуть:

"Пранк, який виходить з-під контролю, здається"

"Вітаю! Оце новини. Як я це пропустила?"

"Вітаю вас від щирого серця!".

Хто така Ірина Кудашова

Актриса прославилася завдяки тому, що зіграла Вероніку в серіалі "Школа". Кудашова перевтілилася у складного підлітка, якому важко спілкуватися з дорослими.

Окрім цього, вона знялася у фільмі "Інший Франко", де зіграла дочку українського письменника і громадського діяча. Нині Кудашова перебуває у Польщі. Там вона продовжує зніматися у серіалах.

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