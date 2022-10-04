Ці знаменитості не побоялися відкрито розповісти про любов до представників своєї статі.

Розповідаємо, які українські та світові знаменитості в 2022 році набралися сміливості, щоб зізнатися світу в своїй орієнтації.

Андрій Хветкевич

Екс-учасник проекту "Холостячка", який боровся за серце Злати Огнєвіч, шокував зізнанням. Місяць тому він розповів, що йому подобаються чоловіки. На цьому шокуючі новини з боку Хветкевича не закінчилися - він також познайомив публіку зі своїм коханим Феліпе.

Незадовго після камінг-ауту Андрій Хветкевич зробив пропозицію Феліпе. Публіка розділилася на два табори: хтось підтримав Андрія, а хтось засудив його за лицемірство в проекті "Холостячка".

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Також Хветкевич зізнався, що заява про нетрадиційну орієнтацію порядком здивувала його маму, проте вона сказала, що любить його будь-яким.

Олександр Піскунов

Український актор, який прославився завдяки серіалам "Козаки - абсолютно брехлива історія","Ангели" і "І будуть люди" влітку 2022 року зробив у себе в Instagram пост зі словами:

"Я гей. І це дуже боляче... Але я не хочу нікого шукати".

Шанувальники подякували йому за сміливий вчинок і висловили свої слова підтримки.

Примітно, що Піскунов не афішував своє особисте життя протягом усіх акторських років.

Люк Бейнс

32-річний австралійський актор, який прославився завдяки ролі серійного вбивці у фінальному фільмі Уеса Крейвена "Дівчина на фотографіях", цього року здійснив камінг-аут. У своєму блозі Бейнс зізнався, що протягом усього свого життя двічі був закоханий: перший раз в жінку, другий - в чоловіка.

Ігор Беневенуто

Бразильський рефері став першим арбітром ФІФА, який відверто розповів свою історію. Беневенуто зізнався, що пішов у цю професію саме для того, щоб приховати свою орієнтацію.

"Діяльність арбітра дає мені необхідну силу. Чи обрав я її, щоб приховати свою орієнтацію? Так. Але все значно глобальніше. Йдеться про фігуру, силу, мужність. У світі футболу багато гомосексуалістів. Є арбітри, гравці, тренери, одружені, з дітьми, в розлученні, з подвійним життям. Є все. Ми існуємо і заслуговуємо на право говорити про це і нормально жити", - сказав Беневенуто для Globo.com.

Нагадаємо, Андрія Данилка часто підозрювали в нетрадиційній орієнтації. Правда це чи вигадка - читайте тут.

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