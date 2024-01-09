Вони з трепетом торкалися одне одного.

Співачка Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками радісною новиною - незабаром вона випустить новий музичний альбом "Віддаю", до якого увійде 5 пісень. Артистка каже, що це будуть історії з її життя.

Однак головна інтрига не в тому, які пісні потраплять в альбом і нові хіти, а те, що про майбутню прем'єру співачка повідомила, перебуваючи в обіймах невідомого чоловіка.

Так, в кадрі вони сидять на сходинках. Огнєвіч лежить на колінах у чоловіка і гладить його по нозі. А він, в свою чергу, ніжно торкається її голови і волосся.

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"Вечір обійма і зігрівав думки. Все невипадково, схоже навпаки. Стільки запитань "Хто ми?" Правда між рядків", - співає в цей момент Злата.

Як відреагували користувачі мережі

"Чувак, який просто палив на сходах, трохи в шоці"

"У хлопця такі напружені руки, так тремтять"

"Класна пісня, але хлопець, який гладить волосся, нещирий"

Нагадаємо, Злата Огнєвіч полетіла на відпочинок в Таїланд. У мережі її захейтили за хвастощі під час війни.

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