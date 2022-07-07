Нещодавно у "Сніданку з 1+1" Катерина Осадча ділилася історією пошуку Владислава Поповича, якого розшукували батьки.

Вчора о 21:30 у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" вийшов новий епізод спільного проєкту Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв’язок через вторгнення РФ на територію України.

Нещодавно у "Сніданку з 1+1" Катерина Осадча ділилася історією пошуку Владислава Поповича, якого розшукували батьки.

"Мені зателефонував чоловічий голос та запитав, чи шукаю я Владислава. Я підтвердила, що це мій син і почула такі слова: "Я сидів разом з вашим сином у місті Курск в першому СІЗО". На той момент я не знала живий мій син або вже ні, але у ту секунду я відчула, начебто він знову народився. Ніколи не думала, що буду так радіти тому, що мій син у полоні. Звісно я через декілька хвилин все переосмислила, зрозуміла, що там можуть бути і катування і знущання, але все ж таки він живий і це найголовніше", - говорить мати Владислава.

Згодом інформацію про те, що Владислав знаходиться у російському полоні, підтвердили і у Товаристві Червоного Хреста в Україні, і у СБУ.

"Сергій, який знаходився у полоні разом з моїм сином, розповів, в яких умовах їх тримають. Його схопили в машині біля Гостомелю і доправили до Уралу зі зв’язаними руками та очима. Після цього разом з усіма полоненими скинули на сніг, як дрова, і дві доби не дозволяли піднімати голову. Вони тримали людей п’ять діб без води і говорили, що так людина може прожити 8 діб, тобто у вас ще 3 є в запасі. Сергій сказав, що в СІЗО вже було легше, їм давали їжу, якою і собак годувати не можна. Також надали медичну допомогу. Кожного дня у камерах в’язнів були переклички, і вони намагалися запам’ятати якомога більшу кількість прізвищ. Зараз разом з моїм сином у першому СІЗО Курська знаходиться близько 300 людей. І більшість з них - цивільні. Їх перевдягали у військову форму, фотографували та видавали за військовополонених. Ставили в основному три питання: Чи ти військовий, чи вбивав ти росіян та чи хочеш ти у росію. Після будь-якої відповіді хлопців били. Я весь час думаю, як там моя дитина. Чи їв він, чи є в нього тепла вода, як він спав і чи спав взагалі. Я дуже вірю та чекаю на обмін полонених. Напевно, це буде найщасливіший момент у моєму житті", - говорить Тетяна.

Під час спілкування з матір’ю Владислава Катерина Осадча не змогла стримати емоцій та розплакалася.

"Я, як мама трьох синів, не можу не розділити з вами цю трагедію. Я вам бажаю, щоб син якомога скоріше повернувся", - говорить Катерина Осадча.

Також у епізоді проєкту "Знайти своїх" показали історію 70-річної Ольги Єрмакової із Харкова, яка 28 березня вийшла зі свого дома біля метро "Холодна гора" та зникла.

"Вона провела понад місяць під бомбами - це дуже важко. Можливо не пам’ятає, як її звуть, або звідки вона. Моя мати дуже самостійна, вона приїжджала до мене в Ізраїль, ходила містом сама. З першого дня війни вона провела багато діб у метро, можливо це її похитнуло. Спочатку ми думали, що вона продовжує сидіти у метро, але згодом я дізналася, що вона залишила вдома документи і телефон. Знаючи її волю до життя, я думаю, що вона могла пішки піти на вокзал та сісти у евакуаційний потяг. Прошу допомогти кожного, хто знає, де вона може знаходитись", - говорить донька Ольги.

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок через вторгнення РФ на територію України. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням.

Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь.

Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у Instagram.

Нещодавно телеведуча оголосила про співпрацю проєкта "Знайти своїх" з Національною поліцією України та Національним інформаційним бюро, запущеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Співпраця має на меті зробити пошук зниклих українців ще більш ефективним. Нагадаємо, проєкт "Знайти своїх" займається пошуком виключно цивільних. Національне інформаційне бюро створило гарячу лінію з номером телефону 1648, зателефонувати на яку можна повідомити інформацію про людину, яку шукаєте.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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