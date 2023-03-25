Артист, який зараз активно гастролює по всьому світу, отримав у своєму Instagram-блозі чергову порцію хейту від співвітчизників.

Гуморист Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні, зараз живе з дружиною і дітьми в Ізраїлі. Але вдома його майже не застати, оскільки комік дає концерти по всьому світу. Наприклад, зараз він виступає в Америці.

На своїй сторінці в Instagram Галкін оприлюднив відеозапрошення, де розповів про прийдешні концерти, після чого нарвався на негатив від росіян. Люди, які вірять в те, що Максим нібито "зрадив" їх, виступивши проти війни, заявляють, що його кар'єрі настав кінець. Щоправда, це ніяк не зіставляється з тим, що в реальності чоловік Пугачової збирає на своїх виступах повні зали.

Реакція соцмереж

"Через кілька років на ваш концерт ніхто не прийде. Це не зловтішання, а просто сумна історія завершення вашої акторської діяльності"

"Хороший зазивало. Раніше директор був, а тепер сам"

"Так, зубожів мабуть. Анонси лізуть з усіх прасок. А коли на батьківщині жив, анонси були взагалі не потрібні"

"Я перестаю вас поважати, Максим! Це сумно - розчаровуватися в людині, яку я безмірно поважала, любила!"

"У кожному ролику суцільні хвастощі і маніакальне прагнення довести свою затребуваність і значимість"

"Як же низько ви впали! Як можна бути тим, ким ти зараз є? Ви ганебний приклад для своїх дітей!"

Однак в коментарях є не тільки "жовч" від росіян, а й подяка від адекватних фанатів. Наприклад, Максиму Галкіну дякують за підтримку України, яку він висловлює з перших днів повномасштабного вторгнення.

Відео дня

Позиція Галкіна про війну в Україні

Відразу після 24 лютого 2022 року, коли російська армія за наказом Путіна повномасштабно вторглася в Україну, Максим Галкін заявив, що він проти війни.

Потім у своєму блозі він неодноразово розповідав про те, що мирні українці щодня гинуть через ракети, які посилають за наказом кремлівського диктатора. За подібні висловлювання у себе на батьківщині Галкін був визнаний "іноагентом".

Нагадаємо, пропагандист Соловйов викликався на Галкіна через жарт про голову Скабєєвої.

Вас також можуть зацікавити новини: