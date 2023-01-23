Даша Рибак народила сина.

Українська актриса, зірка серіалів "Свати", "Папік" і "100 тисяч хвилин разом" Дар'я Рибак вперше стала мамою. 21 січня 2023 року на світ з'явився її син.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото малюка, де видно його ніжки, і написала, що поява дитини змінила її життя.

"День, який змінив життя... День, коли народився наш син. День, коли я стала мамою. День, коли ми стали батьками. День, коли життя набуло нових сенсів. Ну, привіт, синку! Ласкаво просимо в наш світ", - підписала фото Рибак.

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Нагадаємо, Даша перебуває у стосунках вже більше двох років. У липні 2022 року її коханий освідчився їй, однак невідомо, хто цей чоловік, адже акторка приховує його особу та обличчя.

"Кохання завжди перемагає. Я сказала: "Так"", - сказала раніше актриса.

Вже у жовтні 2022 року стало відомо про вагітність знаменитості. Тоді дівчина показала фото з уже кругленьким животиком.

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