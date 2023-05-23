Акторові було 58 років.

В Італії раптово помер відомий ірландський актор Рей Стівенсон. Зірка "Короля Артура" і "Тора", а також серіалу" Рим", помер у неділю, 21 травня.

Акторові було 58 років. Інформацію про смерть Стівенсона повідомляє видання Variety. Однак що ж сталося з актором - не розкривається. Представники Стівенсона не повідомляють причини його смерті.

За даними BBC, незадовго до смерті акторові стало погано. Його госпіталізували прямо зі зйомок, які проходили в Італії на острові Іск'я.

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Однак що спричинило раптове погіршення стану Стівенсона, залишається загадкою. Він не говорив про хвороби і активно знімався, артист брав нові ролі і не натякав на те, що хоче брати паузу у своїй акторській діяльності.

Актор Рей Стівенсон - що про нього відомо

Ірландський актор народився 25 травня 1964 року. Він починав свою кар'єру в 90-і роки, спочатку Стівенсон не отримував великих ролей. Однак на початку "нульових" його помітили, актора почали запрошувати на зйомки в голлівудських бойовиках. Справжню славу йому принесла роль у фільмі "Король Артур". У ньому він зіграв одного з лицарів Круглого столу.

Після цього, в 2008 році Стівенсон зіграв головну роль у фільмі "Каратель: Зона бойових дій". Кінокартина, знята Marvel, відкрила акторові шлях у світ Всесвіту історії коміксів.

Потім Стівенсон знімався у фільмах "Тор", "Книга Ілая". Також він грав у серіалах "Дивергент" і "Зоряні війни: Асока". Крім цього, актор отримав роль в серіалі від HBO "Рим", де він знімався з 2005 по 2007 роки.

Також Стівенсон відомий роллю в серіалі "Декстер", де він зіграв українського мафіозі. Актор отримував епізодичні ролі у "Вікінгах". Перед смертю він встиг знятися у фільмах "1242: Брама на захід" і "Кассіно на Іск'є".

Рей Стівенсон-особисте життя

Актор був одружений один раз. У 1997 році він став чоловіком актриси Рут Геммел. З нею Стівенсон познайомився на зйомках. Одного разу вони навіть грали подружню пару в кіно. Їх шлюб проіснував 8 років.

На зйомках серіалу "Рим" актор познайомився з антропологом Елізабет Караччіа. Вони не були одружені. Однак від Стівенсона Караччіа народила трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерті українського актора Олександра Гетьманського.

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