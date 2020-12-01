Відома співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в модному пальто.
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Зірка підібрала подовжене пальто з широкими рукавами. Також до нього йде пояс, який підкреслює талію і візуально робить фігуру більш стрункою.
Такі фасони пальто зараз в тренді. Особливо, якщо вибирати вовняні пальто. Вони виглядають гідно, дорого і не дадуть вам замерзнути.
Крім того, їх можна поєднувати практично з будь-яким одягом і взуттям. У будь-якому випадку вони вигідно доповнять ваш образ і зроблять ваш силует красивим і жіночним.
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