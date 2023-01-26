Ці способи допоможуть вам привести своє тіло до ладу.

Дієтолог Наталія Самойленко в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" розповіла, що зниження вживання калорій призводить до зниження ваги. Наприклад, ви можете зменшити порцію їжі, практикувати інтервальне голодування або спробувати інші стратегії. Однак лікарі все ж рекомендують індивідуальний підхід в залежності від вашого організму.

За словами Самойленко, людям з інсулінорезистентністю не підійде часте харчування маленькими порціями - проблеми будуть тільки посилюватися. А ось людям з хворобами шлунково-кишкового тракту навпаки потрібно харчуватися часто, але маленькими порціями.

Як змусити себе менше їсти

В першу чергу, як каже експерт, потрібно брати менше тарілку: "Якщо ви візьмете маленьку тарілку, то і розмір їжі буде сприйматися по-іншому". Таким чином буде легше стежити за розміром порції. Також в тарілці завжди повинні бути овочі.

Не можна пропускати прийоми їжі і не можна відволікатися під час прийняття їжі.

"Не пропускайте прийоми їжі, бо до наступного прийому ви сильно зголоднієте, і ваша проція буде набагато більшою", - додала Самойленко.

Також дієтолог сказала, що потрібно займатися спортом, постійно рухатися.

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