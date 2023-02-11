Вона привернула увагу до України та показала, наскільки наш одяг стильний.

Королева Нідерландів Максима вдягла ефектну сукню-вишиванку від українського бренду. Вона обрала таке вбрання для публічного заходу в рамках Карибського туру, який проводить королівська родина.

Фото Максими в українській вишиванці вже з'явилося на офіційній сторінці королівської родини в Instagram. Вона обрала блакитну вишиту сукню з орнаментом від бренду FOBERINI, свій образ вона доповнила білими сережками та стильними босоніжками.

"Королівська родина Нідерландів прибула до Саби, в рамках Карибського туру. Для цього візиту королева обрала сукню-вишиванку "Океан" від FOBERINI. Дуже пишаємось тим, що маємо змогу знайомити світ з українською культурою, особливо у такі складні часи. Дякуємо Королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України", - згодом написали представники бренду FOBERINI в Instagram.

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Допис прокоментували українці та навіть відомі артисти. Так, користувачі мережі дякують королеві за те, що вона обирає одяг від українських дизайнерів, а співачка Злата Огнєвіч написала, що сукня-вишиванка має дуже гарний вигляд.

Нагадаємо, нещодавно співачка Інгрід Ендрес вийшла у світ у провокаційній сукні українського дизайнера.

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