Літо пролетіло практично непомітно, тому радимо вже починати замислюватися про те, яке взуття будете носити восени. Експерти стверджують, що безумовним трендом будуть кросівки. УНІАН зібрав кілька актуальних варіантів.
Дизайнери стверджують - в тренді однозначно будуть або білі кросівки, або варіанти світлої взуття з різнокольоровими вставками. На прикладі нижче - базова ніжна модель з пудровими елементами.
Класична модель взуття, яка підійде під будь-який образ.
Попри те, що коричневий колір вважається одним з базових, його все одно використовують з побоюванням.
Проте даний варіант не викликає питань - виглядає дорого і актуально.
Модель для любителів яскравих образів. Підійде як чоловікам, так і жінкам.
Темний варіант попередніх кросівок. За рахунок контрастів підкреслить ваш образ і відмінно підійде до джинсів або шкіряних штанів.
І ще одна цікава модель. Її почали активно використовувати ще влітку, оскільки вона просто ідеально поєднується з короткими шортами. Однак на осінь під укорочені джинси вона підійде не гірше.
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