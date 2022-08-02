Якщо в минулому році були в моді так звані "слайдери", то в цьому сезоні в моді будуть кросівки.

Літо пролетіло практично непомітно, тому радимо вже починати замислюватися про те, яке взуття будете носити восени. Експерти стверджують, що безумовним трендом будуть кросівки. УНІАН зібрав кілька актуальних варіантів.

Дизайнери стверджують - в тренді однозначно будуть або білі кросівки, або варіанти світлої взуття з різнокольоровими вставками. На прикладі нижче - базова ніжна модель з пудровими елементами.

Класична модель взуття, яка підійде під будь-який образ.

Попри те, що коричневий колір вважається одним з базових, його все одно використовують з побоюванням.

Проте даний варіант не викликає питань - виглядає дорого і актуально.

Модель для любителів яскравих образів. Підійде як чоловікам, так і жінкам.

Темний варіант попередніх кросівок. За рахунок контрастів підкреслить ваш образ і відмінно підійде до джинсів або шкіряних штанів.

І ще одна цікава модель. Її почали активно використовувати ще влітку, оскільки вона просто ідеально поєднується з короткими шортами. Однак на осінь під укорочені джинси вона підійде не гірше.

Нагадаємо, топ-5 моделей суконь-вишиванок, які підкреслюють вашу ідентичність.

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