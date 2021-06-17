Дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді Олена Зеленська приїхала до Полтави з робочим візитом.
Там вона продемонструвала стильний білий костюм-двійку, під який одягла чорну майку. Під костюм вона підібрала чорні лакові човники на високих підборах. Також Зеленська зробила низький пучок, нанесла легкий макіяж і доповнила образ сережками.
"Жодна з перших леді не була така мила, розумна, скромна, чарівна, природна, сучасна, з прекрасним почуттям стилю і такту, з величезною відповідальністю, креативністю, працездатністю, як нинішня дружина президента", "Оленка - красуня, розумниця, найкраща у всьому", - пишуть користувачі мережі.
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