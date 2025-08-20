Дизайнер розповів, у чому особливість піджака, в якому президент України зустрічався з американським лідером.

Чорний костюм для президента України Володимира Зеленського, в якому той 18 серпня з'явився на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, створив відомий український дизайнер Віктор Анісімов. Про процес роботи над вбранням Анісімов розповів у коментарі для Reuters.

За словами дизайнера, костюм спочатку був підготовлений разом з аналогічним темно-синім варіантом як вбрання до Дня Незалежності України 24 серпня.

Після примірки планувалося доопрацювання вбрання, але вже 17 серпня Анісімову надійшов терміновий дзвінок з Офісу президента: костюм знадобився для поїздки в США.

Особливістю піджака, у якому Зеленський зустрівся з Трампом, дизайнер назвав шліцу (розріз у нижній частині) - деталь, що притаманна цивільному одягу. За словами Анісімова, вона символізує надію на мир.

При цьому дизайнер наголосив, що костюм не створювався спеціально для зустрічі з Трампом:

"Я не можу сказати, що ми шили костюм спеціально для саміту НАТО або важливої розмови з Трампом і європейськими лідерами. Костюм - це просто костюм".

Нагадаємо, раніше Віктор Анісімов поділився, як готував для нього найвдаліші образи.

