Як зазначив дизайнер, найголовніше було, щоб президент узагалі погодився переодягнутися.

Після початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський змінив стиль і почав одягатися функціонально, просто та стримано.

Про це сказав в інтерв'ю Telegraf дизайнер Зеленського Віктор Анісімов, який знайомий з главою держави понад 20 років.

Дизайнер розповів, як його взяли в команду стилістів Зеленського. Зокрема, за його словами, був час, коли перша леді Олена Зеленська звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають дуже контрастно: вона у вбранні за потоколом, а він - у стилі мілітарі.

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"Прийшов час щось змінити - так я знову опинився у цій історії", - зазначив дизайнер.

"Переді мною було поставлено технічне завдання - створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний - мій улюблений колір, формений силует - мій стиль. Так з’явилося нове візуальне рішення - стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне", - розповів Анісімов.

Але, як зазначив дизайнер, найголовніше було, щоб президент узагалі погодився переодягнутися. Анісімов зізнався, що у січні з цією метою команда створила загальний готовий образ, щоб Зеленський міг все приміряти та побачити.

Дизайнер зізнався, що готовий образ був дещо завеликим на Зеленського, але це швидко виправили.

"Президент тоді пожартував: "Ти хочеш, щоб я так виглядав?"", - поділився Анісімов.

"І вже за кілька днів він з’явився у Ватикані в новому образі", - констатував дизайнер.

Про роботу з президентом Анісімов сказав так: "У нас давня довіра. Я роблю пропозицію - він погоджується або ні. Ми створили капсулу: футболки, куртки, сорочки. І фінальною річчю стала та "куртка-піджак" для саміту НАТО. Вона формальна, але з сучасним акцентом - округлі лацкани, нова геометрія. До речі, ми зробили і комплекти в хакі, але президент їх жодного разу не одягнув. Можливо, хакі йому просто набридло".

Дизайнер зазначив, що у образах, створених для президента, "закладена велика відповідальність і тягар обов’язку", тому навряд чи вони підійдуть для масового тиражування

"Наприклад, я не був би готовий приміряти їх на себе", - зазначив дизайнер.

Скандал в Овальному кабінеті

Багато хто пам'ятає, як під час візиту в Білий дім наприкінці лютого, на Зеленського накинулись, що він дозволив собі приїхати на зустріч до американського президента Дональда Трампа не в діловому костюмі.

А пізніше, на врученні Шевченківської премії Зеленський після критики Трампа пожартував про свій одяг: "Вибачте, що не в костюмі".

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