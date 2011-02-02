На Львівщині чоловік організував цигарковий бізнес на дому
12:01, 02 лютого 2011Львів
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Торгував на українсько-польському кордоні
Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, який продавав тютюнові вироби без акцизних марок. Чоловіка схопили поблизу пункту пропуску «Краковець».
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Правоохоронці у помешканні чоловіка знайшли тютюнових виробів на 216 тис. грн.
Взірці тютюнових виробів направлено на експертизу.
Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 216 КК України.
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