На Львівщині чоловік організував цигарковий бізнес на дому

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, який продавав тютюнові вироби без акцизних марок. Чоловіка схопили поблизу пункту пропуску «Краковець».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Правоохоронці у помешканні чоловіка знайшли тютюнових виробів на 216 тис. грн.

Взірці тютюнових виробів направлено на експертизу.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 216 КК України.