Водій трамвая розповсюджував фальшиві квитки

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Львові продавець кіоску та водій трамвая розповсюджували підроблені квитки. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Адміністрація підприємства звернулася із заявою про появу в обігу підроблених квитків до працівників правоохоронних органів. Відкрито дві кримінальні справи проти кіоскера і водія трамваю», – зазначив директор ЛКП «Львівелектротранс» Володимир КАРПА.

Однак, за словами посадовця, звідки беруться «фальшивки» наразі до кінця з’ясувати не вдалося. «Тому, щоб зменшити кількість зловживань підробленими проїзними документами, ми змушені були змінити дизайн квитків і збільшити ступінь захисту. Нині контролери громадського транспорту дуже ретельно відстежують на яких маршрутах з’являються фальшиві квитки», – зазначив В.КАРПА.

Зазначимо, що в січні у розповсюдження надійшли квитки нового зразка на проїзд в електротранспорті Львова. Рішення про періодичну зміну дизайну проїзних квитків адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» прийняла у зв’язку з тим, що останнім часом серед пасажирів трапляються фальшиві квитки.

До речі, дизайн квитків електротранспортними змінюють не вперше. І поки не вдасть виявити зловмисників і покарати їх відповідно до чинного законодавства, квитки для проїзду в електротранспорті надалі змінюватимуть свій вигляд.