У Золочівському районі без газу залишилася частина села

Львівська область. 12 лютого. УНІАН. 11 лютого, о 20.10, в с. Ясенівці Золочівського району через пошкодження засувки на наземній ГРП було припинено подачу газу по трубі середнього тиску Ø 75 мм в частину села (близько 200 абонентів). Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

12 лютого, з настанням світлої пори доби, ремонтною бригадою Золочівського УЕГГ розпочались ремонтні роботи.

Як інформує прес-центр, станом на 06.00 12 лютого, аварійних відключень в системах електро-, та теплопостачання на території Львівської області не було.