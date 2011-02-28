Стадіон у Львові відкриють до 15 жовтня, – Цимбалюк

Львів. 28 лютого. УНІАН. Стадіон до Євро-2012 у Львові буде відкрито до 15 жовтня цього року. Про це на одному із місцевих телеканалів 27 лютого заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«До 15 жовтня цього року буде зданий стадіон із усією інфраструктурою, у листопаді ми повинні завершити будівництво та здати в експлуатацію термінал аеропорту «Львів», – зазначив М.Цимбалюк.

За словами губернатора, новий термінал аеропорту буде значно більший ніж у інших містах, які приймають Євро-2012.

Окрім цього, за словами М.Цимбалюка, «до кінця грудня цього року ми повинні здати в експлуатацію злітно-посадкову смугу аеропорту».

Також голова обласної державної адміністрації додав, що найближчим тижнем буде затверджено остаточний кошторис євроарени. «Саме головне, що будівництво об’єктів Євро-2012 не припиняється, а йде узгоджено із проектом»,– зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Хоча, я ще раз підкреслюю, що кожну копійку приходиться з боєм вибивати, тому що державний бюджет не тільки для Львівщини, а для всієї країни», – відзначив губернатор.

Окрім цього, М.Цимбалюк відзначив, що всі об’єкти до Євро-2012 у Львові буде задано вчасно.