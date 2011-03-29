З Львівщини незаконно вивезли дерев на понад 390 тис. грн.

Львівська область. 29 березня. УНІАН. П’ятеро службовців одного із лісових господарств Львівської області займались незаконною вирубкою лісу. Вирубані дуби та черемхи вивозили з України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю МНС України у Львівській області, загалом зловмисники вивезли 235 дерев на 390,2 тис. грн.

Оперативники УДСБЕЗ України у Львівській області встановили, що службові особи оформили відомість про суцільну вирубку дерев у певному кварталі, а саме: 282 дерева кубомасою 301,05 м.куб. У подальшому їм було видано лісорубний квиток на розробку лісосіки у цьому кварталі площею 1,5 га.

Загалом тут підлягали вирубці 517 дубів і черемх.

Впродовж січня-березня 2011 року Державне підприємство провело суцільну вирубку 517 дерев, з яких незаконно вирубано 235. Їх вивезли за кордон. Саме це лісове підприємство є найбільшим експортером Львівської області із постачання лісопродукції за кордон.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відносно лісничого, лісника та директора.