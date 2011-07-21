Стадіон у Львові обладнають сучасною системою безпеки

Львів. 21 липня. УНІАН. Стадіон у Львові до Євро-2012 оснастять надсучасною системою безпеки. Вона здатна здійснювати контроль доступу для приблизно 390 дверей, а також виявлення вторгнень на території всього стадіону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Двері будуть обладнані спеціальними зчитувачами, які забезпечуватимуть доступ до об’єкту для співробітників, VIP глядачів і відвідувачів стадіону», - зазначив керівник проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Володимир Онищук.

Надсучасну систему безпеки розробила відома голландська компанія Nedap Security Management, унікальні технології якої використовуються у всьому світі в банках, офісних центрах, аеропортах та урядових будівлях.