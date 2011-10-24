Цимбалюк доручив розібратись з смородом у Львові
Відповідальний – Стефанишин
Львів. 24 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні, 24 жовтня, під час селекторної наради дав доручення заступнику Івану Стефанишину заслухати членів спеціальної комісії щодо неприродного запаху, який виникає у Львові.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Михайло Цимбалюк наголосив, що із даного питання потрібно заслухати лікарів, екологів, представників Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Львівській області, представників правоохоронних органів та Львівської міської ради.
«Спільно із усіма службами потрібно нарешті вирішити це важливе для львів’ян та гостей міста питання», - сказав голова Львівської ОДА.
Нагадаємо, у Львові з 29 серпня, особливо в центральній частині міста та в районі вул. Тракт Глинянський, відчувається сильний неприємний запах. Природа запаху невідома, він схожий на запах фекалій, змішаний із запахом чогось, що перешумувало.
Додамо, що у Львові проживають 0,735 млн. осіб.