Міносвіти зменшило нормативи з фізкультури для школярів – ЗМІ

Київ. 12 січня. УНІАН. З наступного навчального року, відповідно до нової навчальної програми з фізкультури, нормативи для школярів 5-10-х класів буде пом’якшено.

Як повідомляє “Україна молода” (№5 від 12 січня), відповідну постанову Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розіслало днями своїм регіональним управлінням.

Відтак, на уроках фізичної культури дітей, насамперед, знайомитимуть із правилами техніки безпеки, навчатимуть надавати першу невідкладну допомогу, проведуть екскурс в історію самого предмета.

Щодо практичних занять, МОН пропонує для цього десять основних напрямів: волейбол, баскетбол, гандбол, гімнастика, настільний теніс, легка атлетика, туризм або футбол. Вибір залежатиме від матеріальної бази і місцевих традицій школи. Згодом міністерство планує розширити цей перелік відповідно до побажань навчальних закладів.

Тепер, щоб отримати середній рівень, скажімо, з гімнастики в десятому класі, хлопцю достатньо підтягнутися тричі (раніше обов’язковими були сім разів), а дівчині — 5 разів (висячи лежачи, замість колишніх десяти).

Як наголосив один з авторів програми, головний фахівець департаменту загальної, середньої і дошкільної освіти Сергій ДЯТЛЕНКО, біг, стрибки, вправи для формування постави, профілактика плоскостопості залишаються в переліку загальних навантажень. Вони однакові для всіх шкіл.

Але нормативів за ними школярі не складатимуть.

До того ж, за його словами, нормативи відтепер не будуть основним критерієм оцінки з фізкультури. Школярам важливо також проявляти активність на уроці, володіти технікою виконання вправ, добре засвоїти теоретичні знання.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року Міністерство освіти скасувало нормативи з кросу, після того як семеро учнів померли на уроках фізкультури, 2009 року - знизило нормативи.