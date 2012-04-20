Посадовець львівської ДПІ попався на хабарі

Львів. 20 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність службової особи однієї із податкових інспекцій Львова, який вимагав і отримав хабара у керівника однієї з місцевих благодійних організацій за підготовку позитивної довідки про результати виїзної ревізії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання тисячі доларів США.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2. ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція за вчинення вказаного злочину передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією майна.

Триває слідство.

