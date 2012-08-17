НСЖУ заснувала національну премію за захист свободи слова
Імені Ігоря Лубченка
Київ. 17 серпня. УНІАН. Національна спілка журналістів України заснувала національну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, відповідне рішення було ухвалено на пленумі Національної спілки журналістів України, який відбувся у Полтаві.
На Пленумі також було розглянуто стратегію розвитку НСЖУ, проведено дискусію “Хто може бути членом Спілки”, сформовано редакційну раду журналу “Журналіст України”.
Як зазначив під час Пленуму голова НСЖУ Олег Наливайко: «Ми відчуваємо позитивну якісну динаміку в прийомі нових членів НСЖУ. До нас іде молодь, проявляють активність працівники Інтернет-ЗМІ, телебачення і радіо». Голова НСЖУ пов’язує це «з конкретними кроками, зробленими за останні три місяці у захисті колег по професії, об’єднавчих ініціативах для всіх громадських медійних організацій, створенні нових проектів». Він також висловив сподівання, що «колеги схвально оцінять наше рішення добудувати і відкрити в наступному сезоні будинок відпочинку на Шацьких озерах і заснувати видавничий дім “Журналіст України”.