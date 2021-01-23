Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах
В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.
У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.
Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фотоЯк повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані гідрометцентру,
У зв’язку з відлигою та дощем сьогодні у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.
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