Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

Читайте також Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фотоЯк повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані гідрометцентру,

У зв’язку з відлигою та дощем сьогодні у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

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