Мокрий сніг та ожеледиця: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на наступні дві доби
Температура вдень сягне +6°.
Завтра в Україні в наступні дві доби у східній та північно-східній частині невеликий мокрий сніг, на решті території - без опадів.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентра на сторінці у Facebook.
В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик попередила про зміну погоди
На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця.
Температура вночі від +1° до -5°, вдень 0°...+6°, на сході країни -1°...-3°.
Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН
У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -3°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+6°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+7°... -1°
- Львів+6°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+5°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Рівне+6°... -2°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+5°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+6°... 0°
+7°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:+5 °
Мін./mакс. температура:+6° / +16°
Вологість:67 %
Тиск:764 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:58
Захід16:51
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин