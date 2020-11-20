Мокрий сніг та ожеледиця: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на наступні дві доби

15:24, 20 листопада 2020
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Температура вдень сягне +6°.

У деяких областях очікується мокрий сніг / фото УНІАН
У деяких областях очікується мокрий сніг / фото УНІАН

Завтра в Україні в наступні дві доби у східній та північно-східній частині невеликий мокрий сніг, на решті території - без опадів.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентра на сторінці у Facebook.

В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик попередила про зміну погоди

На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі від +1° до -5°, вдень 0°...+6°, на сході країни -1°...-3°.

Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН

У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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