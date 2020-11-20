У суботу декілька областей України накриє сніг, у неділю - потеплішає (карта)

У неділю в країні потеплішає на кілька градусів.

У суботу в Україні очікується сніг / фото УНІАН

У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень +1°. У неділю буде хмарно і трохи потеплішає, температура: +2°...+3°.

У Львові в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +2°, мінлива хмарність. У неділю погода майже не зміниться, тільки трохи потеплішає: +1°...+5°.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень + 4°, мінлива хмарність. У неділю температура підніметься до +3°...+5°, дощів не передбачається.

У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря -3°...+2°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі підвищиться до 0°, вдень - залишиться без змін.

У суботу в Одесі очікується хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю вдень потеплішає до 5°, очікується малохмарна погода.

У Харкові в суботу сніг, температура вночі -4°, вдень -1°. У неділю хмарно, -2°...0°.

У Дніпрі в суботу очікується сніг, температура вночі -1°, вдень 0°. У неділю-мінлива хмарність і вже без опадів, температура повітря -2°...0°.

У Сімферополі буде хмарно, -1°...+3°. У неділю -3°...+ 2°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу похмуро, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю температура також не підніметься -1°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -6°, вдень -2°. У неділю -5°...-1°, суцільна хмарність.

Погода в Україні 21 листопада / фото УНІАН

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У Буковелі в суботу практично безхмарно, температура до -4°. У неділю малохмарно, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -4°, вдень + 3°. У неділю практично безхмарно, вночі 0°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +3°. У неділю температура вдень підвищиться до +6°, а вночі опуститься до +1°, невелика хмарність.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +3°, у неділю також суцільна хмарність, температура повітря -3°...+2°.

У Затоці субота буде хмарною, вночі -2°, вдень +4°. У неділю буде сонячно з температурою від -2° вночі до +6° вдень.

У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +2°, в неділю погода не зміниться.

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