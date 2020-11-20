У суботу декілька областей України накриє сніг, у неділю - потеплішає (карта)
У неділю в країні потеплішає на кілька градусів.
У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень +1°. У неділю буде хмарно і трохи потеплішає, температура: +2°...+3°.
У Львові в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +2°, мінлива хмарність. У неділю погода майже не зміниться, тільки трохи потеплішає: +1°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень + 4°, мінлива хмарність. У неділю температура підніметься до +3°...+5°, дощів не передбачається.
У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря -3°...+2°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі підвищиться до 0°, вдень - залишиться без змін.
У суботу в Одесі очікується хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю вдень потеплішає до 5°, очікується малохмарна погода.
У Харкові в суботу сніг, температура вночі -4°, вдень -1°. У неділю хмарно, -2°...0°.
У Дніпрі в суботу очікується сніг, температура вночі -1°, вдень 0°. У неділю-мінлива хмарність і вже без опадів, температура повітря -2°...0°.
У Сімферополі буде хмарно, -1°...+3°. У неділю -3°...+ 2°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
У Краматорську в суботу похмуро, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю температура також не підніметься -1°.
У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -6°, вдень -2°. У неділю -5°...-1°, суцільна хмарність.
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У Буковелі в суботу практично безхмарно, температура до -4°. У неділю малохмарно, температура вночі -5°, вдень -1°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -4°, вдень + 3°. У неділю практично безхмарно, вночі 0°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +3°. У неділю температура вдень підвищиться до +6°, а вночі опуститься до +1°, невелика хмарність.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +3°, у неділю також суцільна хмарність, температура повітря -3°...+2°.
У Затоці субота буде хмарною, вночі -2°, вдень +4°. У неділю буде сонячно з температурою від -2° вночі до +6° вдень.
У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +2°, в неділю погода не зміниться.
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- Вінниця+4°... -3°
- Дніпро+1°... -1°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+6°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+7°... -1°
- Львів+6°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Рівне+6°... -2°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+5°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+6°... 0°