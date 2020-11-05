Синоптик розповіла, коли до України прийдуть перші морози
Денна температура протягом тижня суттєво не знизиться.
Перші морози, хоча й невеликі, прийдуть до України найближчої середи, 11 листопада.
Про повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Але поки що, до кінця тижня, денна температура повітря суттєво не знизиться. Завтра, 6-го листопада, буде трохи свіжіше, протягом дня +6°...+10°, на півдні до +12°", - написала вона.
У суботу-неділю стане тепліше: +8°...+13°.
Вітер у п'ятницю північно-західний, ймовірні сильні пориви. Дощу 6 листопада не передбачається, очікуються тумани.
У Києві п'ятниця очікується без дощу, вітряною, з температурою повітря близько +8°. У суботу-неділю у столиці втримається суха погода, трохи потепліє, десь до +10°...+12°.
А з середи, з 11-го листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1°...+6°.
Погода на кінець тижня від Наталки Діденко
Антициклон блокуватиме дощі в Україні весь кінець тижня - 6, 7 та 8 листопада.
"Потужний величезний антициклон - область високого атмосферного тиску і сухої погоди - розкинув свої метеорологічні лапи від Ірландії через всю континентальну Європу до України. Тому й пропустить завтра мишу-фронт в наші західні та північні області. Там пройдуть дощі", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
Також очікуються сильні тумани: видимість погіршуватиметься до 200-400 метрів, а в низинах й до 50-100 метрів.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°