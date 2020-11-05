Синоптик розповіла, коли до України прийдуть перші морози

Денна температура протягом тижня суттєво не знизиться.

Наступного тижня на українців чекають морози / Фото УНІАН

Перші морози, хоча й невеликі, прийдуть до України найближчої середи, 11 листопада.

Про повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Але поки що, до кінця тижня, денна температура повітря суттєво не знизиться. Завтра, 6-го листопада, буде трохи свіжіше, протягом дня +6°...+10°, на півдні до +12°", - написала вона.

У суботу-неділю стане тепліше: +8°...+13°.

Вітер у п'ятницю північно-західний, ймовірні сильні пориви. Дощу 6 листопада не передбачається, очікуються тумани.

У Києві п'ятниця очікується без дощу, вітряною, з температурою повітря близько +8°. У суботу-неділю у столиці втримається суха погода, трохи потепліє, десь до +10°...+12°.

А з середи, з 11-го листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1°...+6°.

Погода на кінець тижня від Наталки Діденко

Антициклон блокуватиме дощі в Україні весь кінець тижня - 6, 7 та 8 листопада.

"Потужний величезний антициклон - область високого атмосферного тиску і сухої погоди - розкинув свої метеорологічні лапи від Ірландії через всю континентальну Європу до України. Тому й пропустить завтра мишу-фронт в наші західні та північні області. Там пройдуть дощі", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Також очікуються сильні тумани: видимість погіршуватиметься до 200-400 метрів, а в низинах й до 50-100 метрів.