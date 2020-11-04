Синоптик порадувала прогнозом в Україні на вихідні: опадів не передбачається

Але в країні очікуються сильні тумани.

На вихідні можна планувати прогулянки парком / фото УНІАН

Антициклон блокуватиме дощі в Україні весь кінець тижня - 6, 7 та 8 листопада.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Потужний величезний антициклон - область високого атмосферного тиску і сухої погоди - розкинув свої метеорологічні лапи від Ірландії через всю континентальну Європу до України. Тому й пропустить завтра мишу-фронт в наші західні та північні області. Там пройдуть дощі", - написала вона.

Також очікуються сильні тумани: видимість погіршуватиметься до 200-400 метрів, а в низинах й до 50-100 метрів.

Температура повітря завтра, 5 листопада, в західних та північних областях буде низькою, вдень +6...+11 градусів.

У центральній частині очікується +8...+12 градусів.

На сході максимально стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14 градусів. У південній частині +12...+15 градусів.

У Києві 5 листопада атмосферний фронт принесе дощову хмарну погоду. Протягом дня температура повітря становитиме близько +9 градусів.

"У п'ятницю, суботу та неділю в Україні антициклон прожене всіх дощових мишей, атмосферний фронт розчиниться і піде собі далі, опадів не буде, на весь уїк-енд можна планувати ліс, парки, походи навколо дому, словом, будь-які плани на свіжому повітрі заносьте в графік", - зазначила Діденко.

Сильні тумани в Україні

Сьогодні та завтра, 4 та 5 листопада, в Україні очікуються сильні тумани.

"До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Україні туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.