Лариса Козова

Наповнилося знамените озеро Ірікі, яке висохло півстоліття тому.

Небувалі зливи затопили найбільшу спекотну пустелю світу - у Сахарі загинули люди - місцеві жителі та туристи, а також пошкоджено енергетичні об'єкти.

Як повідомляє BILD, проливні дощі затопили пустельні райони Північної Африки. У результаті постраждало невелике поселення Мерзуга на південному сході Марокко. Зазначається, що в цій місцевості після злив на висушеному ландшафті утворилися справжні озера.

"У пустелях традиційно випадає найменше опадів - середня кількість опадів у Сахарі становить приблизно 45 літрів на квадратний метр на рік. При цьому, за офіційними даними, тільки на початку вересня в деяких районах цієї пустелі випало 99 літрів опадів на квадратний метр", - пише видання.

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Унаслідок повеней у Марокко та Алжирі загинули майже двадцять осіб, серед них - туристи з Канади та Перу. Руйнівна стихія також завдала значної шкоди енергетичній інфраструктурі, системам водопостачання, а низка фермерів втратили врожай.

За словами представника Головного метеорологічного управління Марокко Хуссіна Юабеба, такої величезної кількості опадів за такий короткий проміжок часу тут не спостерігали років п'ятдесят.

Як зазначається, донедавна в Марокко була сильна посуха, через яку фермерам доводилося залишати свої поля без обробітку, у містах і селах запроваджувалися обмеження на використання води. На думку деяких фахівців, зараз рясні опади поповнять запаси підземних вод, якими користуються місцеві жителі.

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За даними AP, за два вересневих дні рівень опадів, що випали, перевищив середньорічні показники в кількох районах Марокко. Один із найбільш постраждалих - Тату. Наприклад, за 24 години зафіксовано понад 100 міліметрів опадів у Тагуніті - поселенні, що розташоване за 450 кілометрів на південь від столиці Рабата.

Зазначається, що бурхливі потоки води хлинули через піски Сахари, через старовинні замки та пустельну флору. У результаті наповнилося знамените озеро Ірікі, яке було висохлим протягом 50 років.

За словами Юабеба, позатропічні шторми в найближчі роки або навіть місяці можуть докорінно змінити погоду в регіоні. Це пов'язано з тим, що в повітрі "зависає" велика кількість вологи, випаровування провокують ще більшу кількість штормів.

"У вересні водосховища регіону заповнювалися рекордними темпами. Однак незрозуміло, наскільки надалі ці дощі допоможуть пом'якшити посуху", - йдеться в публікації.

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Проблеми з прісною водою на Землі

Водночас, за словами вчених, глобальна зміна клімату призвела до зниження наповнення природних водойм прісною водою, що надходить із льодовиків. Як повідомляв УНІАН, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що проблеми з доступом до прісної води можуть посилитися.

Проблема в тому, що льодовики, з яких надходить вода в річки багатьох країн, втратили значну частину своєї маси і такі високі втрати фіксують уперше за останні півстоліття. Таким чином, скорочення обсягів льоду загрожує тим, що мільйони людей втратять доступ до води. Йдеться про річки, озера, водосховища, ґрунтові води тощо.

За даними метеорологів, щорічно близько 3,6 млрд людей, як мінімум, протягом місяця, стикаються з проблемами через обмежений доступ до водних ресурсів. Згідно з прогнозами вчених, уже до 2050 року ця цифра зросте до 5 млрд осіб.

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